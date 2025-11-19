Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 14Folge 5vom 19.11.2025
143 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Da ist Musik drin: Der Kölner Gastjuror Daniel Gottschlich hat sich nicht nur zwei Sterne erkocht, er ist auch Musiker und Sänger einer Band. Passend hat er als Thema "Musik" mitgebracht - und fürs Teamkochen die Lose "Geige", "Pauke", "Triangel", "E-Gitarre". Alexander Herrmann nimmt's mit Humor. Kann sein Team dem Gastjuror dennoch lobende Töne entlocken?

SAT.1
