Folge 3: Wilde Kreationen mit heimischen Zutaten
135 Min.Folge vom 16.09.2020
Das heutige Menü steht ganz unter dem Motto "Wald". Unter dem wachen Auge von Gastjurorin Viktoria Fuchs sollen im Teamkochen verschiedene Waldbeeren verarbeitet werden, bevor im Solokochen Viktorias Lieblingszutaten zum Einsatz kommen. Bergkäse, Blutwurst und Roggensauerteigbrot stehen zur Auswahl. Kreativität soll in der letzten Runde unter Beweis gestellt werden: eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte - ein Klassiker auf moderne Art und Weise interpretiert.
