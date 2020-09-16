Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Wilde Kreationen mit heimischen Zutaten

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 16.09.2020
Wilde Kreationen mit heimischen Zutaten

Wilde Kreationen mit heimischen ZutatenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Wilde Kreationen mit heimischen Zutaten

135 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 6

Das heutige Menü steht ganz unter dem Motto "Wald". Unter dem wachen Auge von Gastjurorin Viktoria Fuchs sollen im Teamkochen verschiedene Waldbeeren verarbeitet werden, bevor im Solokochen Viktorias Lieblingszutaten zum Einsatz kommen. Bergkäse, Blutwurst und Roggensauerteigbrot stehen zur Auswahl. Kreativität soll in der letzten Runde unter Beweis gestellt werden: eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte - ein Klassiker auf moderne Art und Weise interpretiert.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen