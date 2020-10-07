Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Hauptsache scharf - so muss Thailand schmecken

SAT.1Staffel 8Folge 6vom 07.10.2020
Hauptsache scharf - so muss Thailand schmecken

Hauptsache scharf - so muss Thailand schmeckenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: Hauptsache scharf - so muss Thailand schmecken

139 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 6

Heute geht es für unsere Hobbyköche in die thailändische Küche. Unter dem Motto "Asia-Imbiss 2.0" gilt es in der ersten Runde, Curry, Frittiertes, Salat und Suppe geschmackvoll auf den Löffel zu bringen, ehe im Solokochen unter dem wachsamen Auge von Sterneköchin und Gastjurorin Dalad Kambhu Kohlrabi, Kartoffeln und Karotten thailändisch interpretiert werden sollen. Wer hier überzeugt, darf sich beim finalen Entscheidungskochen auf ein Texas-BBQ freuen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen