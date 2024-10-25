Battles 2: Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 10: Battles 2: Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell?
118 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 6
Volle Stimmpower im Ring! Ab in die Battles von "The Voice of Germany": Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell den eigenen Coach am meisten? Welche Talente zeigen zusammen das beeindruckendste Duett? Und schaffen es sogar alle Talente eines Battles weiter in die Team-Fights wodurch eine andere Battle-Paarung komplett "The Voice of Germany" verlassen muss?
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen