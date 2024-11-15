Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teamfights 2: Wer singt sich ins Halbfinale von "The Voice" 2024?

SAT.1Staffel 14Folge 14vom 15.11.2024
127 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 6

Welche Talente ergattern in den Teamfights einen Hot Seat und ziehen ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein? Im Kampf um einen der vier Halbfinalist:innen-Plätze pro Ausgabe fordern sich die #TVOG-Talente unterschiedlicher Teams heraus. Die Teamfights-Jury aus ehemaligen "The Voice"-Talenten entscheidet dann, wer sich im direkten Duell um den begehrten Hot Seat mit seiner Stimme durchsetzen kann!

SAT.1
