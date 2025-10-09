Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!

ProSiebenStaffel 15Folge 5vom 09.10.2025
Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!

Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 5: Blind Auditions 5: Oper, Rap & Rock - Eine musikalische Achterbahn!

118 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

Die fünften Blind Auditions bringen die Coaches zum Ausflippen! Rockröhren, Rap-Talente und Operngesang sorgen für Begeisterung. Michi Beck wird zum Fanboy, Smudo ist sprachlos, Rea stellt seine eigene Team-Familie auf und Nico enthüllt ein schlüpfriges Geheimnis!

Weitere Folgen in Staffel 15

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
ProSieben
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen