Blind Auditions 8: Wer sichert sich die letzten Plätze für die Battles?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 8: Blind Auditions 8: Wer sichert sich die letzten Plätze für die Battles?
102 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6
In der finalen Blind Audition explodiert ein musikalisches Feuerwerk voller Leidenschaft und Energie. Wer schnappt sich die heiß begehrten Tickets für die Battles? Die letzte Talente geben nochmal alles und kämpfen um die Gunst der Coaches. Ein letztes Mal heißt es: Nerven bewahren und mit einzigartigen Klängen überzeugen!
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen