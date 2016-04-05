Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 05.04.2016: Episode 7
44 Min.Folge vom 05.04.2016Ab 12
Auf Dr. Jeff Young ist immer Verlass, wenn Not am Mann ist. Und inzwischen hat sich herumgesprochen, dass in seiner Klinik niemand abgewiesen wird. In dieser Episode ist er die letzte Rettung für einen Obdachlosen und seinen Hund: Adrian zieht mit seiner fünfeinhalb Monate alten Hündin Kyara kreuz und quer durchs Land, doch seit einiger Zeit tut Kyara die Pfote so weh, dass sie kaum noch laufen kann. Bevor Dr. Jeff seine Diagnose stellt, muss er den Hund erst röntgen. Dann wird sich herausstellen, ob sie nur eine Schiene braucht oder schlimmstenfalls operiert werden muss. Doch so oder so hat Adrian kein Geld für die Behandlung.
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
