Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 01.11.2022: Das Frettchen und der Husky
45 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6
Tierarzt Dr. Baier bekommt es mit einem lebensbedrohlichen Notfall zu tun: Frettchen Kayah wurde von einem Husky gebissen und schwer verletzt! Das putzige Fellknäuel atmet zwar noch, scheint aber bewegungsunfähig zu sein. Per Röntgenbild kann zumindest eine Wirbelsäulenfraktur ausgeschlossen werden. Doch jetzt sind weitere Untersuchungen nötig, um herauszufinden, was die Lähmung verursacht. Derweil hat Hündin Lady mit lästigen Blasensteinen zu kämpfen, und Dr. Jeff und Hector unterstützen eine Rettungsstation für Wolfshybride.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.