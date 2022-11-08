Rettung aus der WelpenfabrikJetzt kostenlos streamen
Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc
Folge vom 08.11.2022: Rettung aus der Welpenfabrik
45 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Tierschützerin Theresa und das Team der „National Mill Dog Rescue“ waren in drei Bundesstaaten unterwegs und haben fast 100 Hunde aus miserablen Zuchten gerettet. Da die herrenlosen Vierbeiner zum Teil in keinem guten Zustand sind, und nur gesund an neue Besitzer:innen weitervermittelt werden können, schreiten Dr. Jeff und Tierarztassistent Hector zur Tat. Mit den nötigen veterinärmedizinischen Eingriffen verhelfen sie den Hunden zu mehr Lebensqualität und erhöhen zugleich die Chance auf eine erfolgreiche Adoption.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.