Die Tierliebe hat Dr. Jeff auch an seine Tochter Melody weitergegeben. In der Nachbarschaft hat die Klinikmanagerin jetzt ein heimatloses Kätzchen gefunden. Der maunzend Minitiger ist maximal 8 Wochen alt und wird nun eingehend auf Krankheiten untersucht. Anschließend kümmert sich das Team um ein neues Zuhause für die Babykatze. Auch in dieser Folge: Ein Waschbär wurde durch eine verbotene Tierfalle verletzt, Chihuahua Gordo leidet an Fieber, und Labrador Bob ist ein wahrer Hundeheld. Der Vierbeiner hat seinen Besitzer vor einer Messerattacke beschützt und dabei selbst eine Stichwunde davongetragen.
