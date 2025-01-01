Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 2

ATVStaffel 2Folge 2
49 Min.Ab 12

In Rom erwartet Luis ein vielversprechendes Date mit einer heißen Schwedin. Weil er auf dem Weg dorthin einen Unfall baut, rückt sein Glück jedoch in weite Ferne. Steffi und Nanny suchen derweil in Athen nach der großen Liebe, denn die griechischen Männer haben es ihnen ordentlich angetan. Doch als Nannys erstes Match nicht pünktlich auftaucht, ändert sie kurzerhand ihre Pläne.

ATV
