Tinderreisen
Folge 4: Episode 4
47 Min.Ab 16
Luis schwebt in Rom mit seiner schwedischen Errungenschaft im siebten Himmel. Für Jaqueline läuft es hingegen nicht ganz so rosig: Sie hat bereits die dritte Nacht in Folge im Auto verbracht. In Amsterdam hat Niklas in der Zwischenzeit mit Liebeskummer zu kämpfen, denn seine Verabredung mit Tiffany war ein echter Reinfall. Kumpel Dominik freut sich derweil auf sein allererstes Tinderdate mit Danielle. Doch der Abend verläuft für ihn anders als erwartet.
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ATV