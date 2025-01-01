Tinderreisen
Folge 3: Episode 3
50 Min.Ab 12
Tinder-King Luis und Jaqueline sind in Rom auf der Suche nach der großen Liebe. Während Luis ein Date mit einer Schwedin ergattert, trifft sich Jaqueline mit einem kanadischen Inder, der sie auf eine Bartour durch Rom entführt. Niklas und Dominik sind derweil in Amsterdam unterwegs und bereiten sich auf ihre eigenen Verabredungen vor.
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV