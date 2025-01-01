Tinderreisen
Folge 2: Episode 2
49 Min.Ab 12
In Slowenien trifft der selbsternannte "Tinder-King" Luis sein erstes Date. Doch mitten im Rendezvous taucht plötzlich sein Freund Thomas auf. Nanny duelliert sich auf Malta derweil mit ihrem Tinderdate Pierre bei einem Trinkspiel. Ihre Freundin Costina datet Walter - einen Einheimischen mit Sinn für Romantik. Bella und Martina sind in Italien auf Tinder-Männerfang. In einem Park testet Bella ihr Date Martin auf Herz und Nieren. Schüchternheit kommt für sie nicht in Frage.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV