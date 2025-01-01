Tinderreisen
Folge 8: Episode 8
49 Min.Ab 16
Eigentlich hatten Luis und Thomas geplant, als nächstes Reiseziel die italienische Stadt Triest anzusteuern. Doch "Tinderking" Luis kann sich nur schwer von seiner aktuellen Bekanntschaft Masha trennen. Auf Malta platzt unterdessen die angetrunkene Nanny mitten in das romantische Date ihrer Freundin Costina. Nicht weniger unangenehm verläuft Armins Treffen mit Iwana in Prag. Armins Freund Niklas hat das bereits hinter sich: Er hat sein letztes Date mit Christina verpatzt.
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ATV