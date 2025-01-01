Tinderreisen
Folge 3: Episode 3
50 Min.Ab 12
Thomas und Luis sind in Ljubljana, gehen jedoch getrennte Wege. Zwischen den beiden Freunden herrscht Streit, nachdem Thomas Luis Date vermasselt hat. Thomas ist jetzt fleißig am tindern - mit Erfolg: Sein erstes Date mit einer jungen Slowenin steht an. Nanny und Pierre kommen sich derweil am Hafen von Malta immer näher. Die beiden Freunde Niklas und Armin sind auf Tinderreise in Prag. Niklas hat sich bereits auf Anhieb in sein erstes Date verliebt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV