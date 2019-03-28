Mit Neugeborenem ins Tiny HouseJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 28.03.2019: Mit Neugeborenem ins Tiny House
20 Min.Folge vom 28.03.2019
Darrel und Patrice aus Atlanta, Georgia, wollen ihre Familie vergrößern und gleichzeitig ihren Wohnraum verkleinern, um sich künftig auf die wichtigen Aspekte des Lebens konzentrieren zu können. In ihrem früheren, sehr geräumigen Haus hat das Paar so viel Zeit mit Saubermachen und Reparaturarbeiten verschwendet, dass sie kaum noch Freizeit hatten. Ihr Mini-Domizil soll 30 qm groß werden, ihnen mehr Freiheiten und vor allem auch eine schulden- wie hypothekenfreie Zukunft bieten. Die Tiny House-Experten Brian und April Preston helfen ihnen beim Bau, doch als sie erfahren, dass das Baby des Paares in sechs Wochen kommt, wird ihr Zeitplan pulverisiert.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.