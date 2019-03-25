Tiny House, Big Living
Folge vom 25.03.2019: Holz-Haus auf Rädern
20 Min.Folge vom 25.03.2019
Matt und Corinne sind beide Schullehrer und möchten ihre arbeitsfreien Sommermonate in Zukunft besser nützen. Aus diesem Grund bitten die beiden Baseball-Fans Matts Bruder Walter, für sie das ultimative mobile Tiny Ferienhaus zu bauen, das sie zu jedem Baseballstadium des Landes mitnehmen können. Das knapp 30 qm große Urlaubsdomizil bekommt ein schickes, maßgefertigtes Kupferdach, einen gemütlichen Schlafboden, ein Gästebett, das bei Bedarf ausgeklappt werden kann, und eine eingebaute Anlage zur Wassergewinnung. Walter verwendet für den Hausbau weder Schrauben, noch Bolzen, sondern eine perfekte Holzrahmenkonstruktion.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.