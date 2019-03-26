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Tiny House, Big Living

Traumhaus Container

HGTVFolge vom 26.03.2019
Traumhaus Container

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Tiny House, Big Living

Folge vom 26.03.2019: Traumhaus Container

20 Min.Folge vom 26.03.2019

Emily hat gerade ihr Studium abgeschlossen und wohnt nun wieder im Haus ihrer Eltern. Um sich selbst und auch ihrer Familie zu beweisen, dass sie mit einem einfacheren Lebensstil problemlos zurechtkommt, zieht die junge Frau in einen Container für Seefracht, der von ihrem Schwager Jon zu einem Tiny House umgebaut wurde. Jon ist Ingenieur und darauf spezialisiert, solche Metallkästen in schöne Wohnräume umzuwandeln. Und da Emily keine Lust hat, auf sämtliche Annehmlichkeiten zu verzichten, muss Jon ihr eine Dachterrasse bauen, ein geräumiges Badezimmer und einen begehbaren Kleiderschrank, in den ihre riesige Schuhsammlung passt.

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