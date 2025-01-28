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Titanen aus Stahl

Schwergewichter heben ab

DMAXFolge vom 28.01.2025
Schwergewichter heben ab

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Titanen aus Stahl

Folge vom 28.01.2025: Schwergewichter heben ab

44 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Der Radarkoffer, den Mario Tänzer in seiner Abhörkuppel installieren will, wiegt stolze fünf Tonnen. Das Monstrum lässt sich im Technikmuseum in Benneckenstein nur mit einem Kran bewegen. Auf Sascha Hoffmann kommt ebenfalls jede Menge Arbeit zu. Der Kfz-Experte will in Oberhausen einen Mercedes 2032 S restaurieren. Der Lkw wurde jahrelang als Teerkocher benutzt und sieht ziemlich mitgenommen aus. Und Philipp aus dem Hanfbachtal hat bei einer Onlineauktion zugeschlagen. Das Abladen der beiden Schneeräumfahrzeuge vom Tieflader gestaltet sich kompliziert.

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