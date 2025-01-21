Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 21.01.2025
45 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

Marcus Thiel und sein Team reparieren, verkaufen und sammeln im niedersächsischen Neerstedt altgediente Baumaschinen. In dieser Folge wird dort ein Bobcat 843 angeliefert. Aber der Kompaktlader springt nicht an. Bei Sascha Hoffmann und seinem Mitarbeiter Yussuf steht nach Umbauarbeiten an einem Magirus-Deutz eine Probefahrt auf der Agenda. Und Mario Tänzer hat vor Jahren eine Abhörkuppel vom nahe gelegenen Brocken ergattert. Jetzt will der Museumsbetreiber in dem Original aus der Zeit des Kalten Krieges einen Radarkoffer des polnischen Militärs installieren.

