Titanen aus Stahl

DMAXFolge vom 14.01.2025
44 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Mario Tänzer freut sich auf ein Highlight für sein Museum. Das Abladen der Feldbahnlok entwickelt sich jedoch zu einer Herausforderung. Das Vehikel droht auf die schiefe Bahn zu geraten. Am Bodensee platzt der Hof des Abschleppunternehmens von Isabella und Chris Fuchs aus allen Nähten. Bevor dort eine mobile Schrottpresse zum Einsatz kommt, werden die Blechkisten nach vermeintlichen Schätzen durchsucht. Und eine beeindruckende Auswahl von ausgemusterten Militär- und Nutzfahrzeugen lockt regelmäßig Sammler und Schrauber ins beschauliche Hanfbachtal.

