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Titans of Defense

Schiffe und U-Boote

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 17.08.2026
Schiffe und U-Boote

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Titans of Defense

Folge 3: Schiffe und U-Boote

45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Die modernsten Verteidigungsschiffe der Welt beeindrucken mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sei es der gewaltige Flugzeugträger Gerald R. Ford mit seinem elektromagnetischen Startsystem, das lautlose Virginia-Klasse-U-Boot für Aufklärungsmissionen, oder der schwer zu ortende USS-Zumwalt-Zerstörer - jedes Schiff setzt neue Maßstäbe ...

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