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Titans of Defense

Drohnen und Raketen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 24.08.2026
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Titans of Defense

Folge 6: Drohnen und Raketen

45 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Modernste Drohnen- und Raketensysteme sind auf die Lokalisierung und Abwehr von Gefahren unterschiedlichster Art ausgerichtet. Die MQ-9 Reaper schlägt aus bis zu 1000 Kilometern Entfernung zu. Die riesige RQ-4 Global Hawk nutzt Radarsysteme für weiträumige Überwachung.

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