Titans of Defense
Folge 6: Drohnen und Raketen
45 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Modernste Drohnen- und Raketensysteme sind auf die Lokalisierung und Abwehr von Gefahren unterschiedlichster Art ausgerichtet. Die MQ-9 Reaper schlägt aus bis zu 1000 Kilometern Entfernung zu. Die riesige RQ-4 Global Hawk nutzt Radarsysteme für weiträumige Überwachung.
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Titans of Defense
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Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Autentic GmbH