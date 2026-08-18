Pferde haben ESN entlarvtJetzt kostenlos streamen
TMDA
Folge 60: Pferde haben ESN entlarvt
Pferde fressen Heu, Möhren und ein bisschen Zucker – sehen aber aus, als würden sie seit acht Jahren fünfmal die Woche ins Gym gehen. Wo kommen diese Muskeln her? Die Antwort führt direkt zu Christian Wolf, Farid Bang und der vielleicht größten Fitnessverschwörung Niedersachsens. Und weil das noch nicht reicht, entsteht mit Schlotterfit direkt das nächste Milliarden-Startup: Muskelaufbau durch maximale Angst. Flugzeugabsturz, Spinnen, Kontostand auf null – Hauptsache der Körper schlottert sich fit. Währenddessen müssen wir feststellen, dass ein Künstler, den wir beide ziemlich fresh fanden, möglicherweise gar nicht existiert. KI-Musik ist inzwischen offenbar an dem Punkt angekommen, an dem wir selbst nicht mehr zuverlässig merken, ob hinter Stimme, Songs und Videos überhaupt noch ein Mensch steckt. Das führt erstaunlicherweise direkt zu Sadhguru, Bewusstsein, Körper, Geist und der Frage, ob Kunst überhaupt von Menschen kommen muss, solange sie etwas in uns auslöst. Außerdem gibt es fliegende Amazon-Lager, Sony-Kontaktlinsen mit Kamera, Tesla-Laser gegen Dreck auf der Scheibe und Toyota-Roboter, die Autos selbstständig betanken sollen – während wir es nicht einmal schaffen, uns während der Aufnahme mit dem Internet zu verbinden. Dazu kommen Aliens, Pyramiden, Todescap, Playmobil, biologische Waffen, Muskelbabys, ein ausgesprochen schlechtes Ranking-Spiel und mit Ausrede.io noch ein Startup, das endlich ein Problem löst, das vermutlich niemand offiziell zugeben möchte: glaubwürdige Beweisfotos für Situationen, auf die man einfach keinen Bock hat. Eine Folge zwischen künstlicher Intelligenz, Gurus, Pferden, Panik und Geschäftsideen, die während des Pitchens noch mehrfach ihr Geschäftsmodell wechseln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick