Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 18.07.2017: Späte Rache
44 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Als Kinder hatten Neil und Stewart Woodman das schönste Leben. Ihr Vater Gerry ist ein erfolgreicher Unternehmer und zieht seine Söhne in einer reichen Gegend von Los Angeles auf. Die Familie scheint ein perfektes Leben zu führen. Doch wie so oft, ist der Schein trügerisch. Gerry hat Affären und führt ein Doppelleben. Außerdem ist er sehr streng und verlangt stets Höchstleistung von seinen Jungs. Hinter den Kulissen herrscht angespannte Stimmung, und das herrische Wesen des Familienoberhaupts schürt immer größeren Hass. Unter den Familienmitgliedern herrschen Neid, Missgunst und Machtgier - bis es schließlich zu einer Verschwörung mit tödlichen Folgen kommt.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.