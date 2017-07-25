Tödliche Verwandtschaft
Folge vom 25.07.2017: Blutsbande
43 Min.Folge vom 25.07.2017Ab 12
An einem Herbstmorgen in Greenville, South Carolina, will David George mit seiner Mutter die Großeltern auf ihrem Anwesen besuchen. Als sie in die Einfahrt einbiegen, sieht er seinen Großvater in einer Blutlache am Boden liegen. Seine Großmutter findet er erschossen in einem Sessel. Wenig später treffen die Ermittler ein und sichern den Tatort. Schubladen sind herausgerissen, überall liegen Gegenstände verstreut. Die ganze Familie steht unter Schock. Wer bringt zwei alte Leute um, die keinem etwas getan haben? Wie konnte es zu diesem rätselhaften Doppelmord kommen? Und wissen die Angehörigen der Getöteten mehr darüber, als sie zugeben?
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.