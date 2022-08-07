Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.08.2022
108 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12

Dauersingle Evelyn Burdecki will endlich ihren Traummann finden und holt sich Rat bei Dr. Sandra Köhldorfer. Um Evelyn zu helfen, arrangiert die Beziehungs-Expertin Dates mit 21 grundverschiedenen Single-Männern: Beim Bonbonziehen, Speeddating und House-Running fühlt Evelyn den Liebesanwärtern auf den Zahn. Welcher Mann überzeugt Evelyn und ergattert ein zweites Date?

SAT.1
