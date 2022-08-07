Traummann gesucht: Evelyn Burdecki und die ersten DatesJetzt kostenlos streamen
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Folge 1: Traummann gesucht: Evelyn Burdecki und die ersten Dates
108 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
Dauersingle Evelyn Burdecki will endlich ihren Traummann finden und holt sich Rat bei Dr. Sandra Köhldorfer. Um Evelyn zu helfen, arrangiert die Beziehungs-Expertin Dates mit 21 grundverschiedenen Single-Männern: Beim Bonbonziehen, Speeddating und House-Running fühlt Evelyn den Liebesanwärtern auf den Zahn. Welcher Mann überzeugt Evelyn und ergattert ein zweites Date?
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
