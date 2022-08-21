Evelyn tappt im Dunkeln: Wo ist Mr. Right?Jetzt kostenlos streamen
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Folge 3: Evelyn tappt im Dunkeln: Wo ist Mr. Right?
92 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12
Dating-Expertin Dr. Köhldorfer macht Evelyn Burdecki eine besondere Überraschung: Die prominente Blondine erhält sechs Pakete und muss anhand des Inhalts der "Loveboxen" entscheiden, welchen Absender sie kennenlernen will. Die drei auserwählten Männer dürfen sich auf ein Blind-Date im Escape-Room und auf einem Bauernhof freuen. Bei welchem Single fühlt Evelyn sich wohl und wem gibt sie den Laufpass?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1