Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Folge 2: Keine halben Sachen: Flitzen, flirten und ein Höhenflug
94 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12
Die Dating-Reise geht weiter: Evelyn Burdecki verabredet sich mit sieben Single-Männern im Streichelzoo, auf einer Kartbahn und im Hochseilgarten. Dabei gibt es nicht nur viel zu lachen, sondern auch den ein oder anderen Aufreger: Ein frecher Kandidat löst bei Evelyn regelrechte Fluchtreflexe aus. Am Ende überwiegen die positiven Erlebnisse und die TV-Blondine hat die Qual der Wahl: Welchen Liebesanwärter möchte sie weiter kennenlernen und wer kassiert eine Abfuhr?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1