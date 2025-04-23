Alles außer klassisch: Das neueste Trend FoodJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 1: Alles außer klassisch: Das neueste Trend Food
45 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Ob innovative Gerichte oder bahnbrechende Zubereitungstechniken - das sind die Top Ten Trends, die Gourmets, Hobbyköche und Foodies dieses Jahr begeistern werden. Warum ist Gemüse im Kaffee eine gute Idee? Was ist der wohl süßeste Milkshake auf dem Markt? Und warum bekommt man in einem bestimmten Restaurant Essen aus der Plastiktüte serviert?
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius