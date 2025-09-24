Zum Inhalt springenBarrierefrei
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

SAT.1Staffel 2025Folge 10vom 24.09.2025
Folge 10: Mit Laib und Seele: Mehr als nur Brot

46 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Deutschland ist Brot-Land. Aber auch andere Länder haben in Sachen Brot einiges zu bieten. Ob bis zum Anschlag mit Käse-Pasta gefüllt oder mit Baumrinde im Teig: In Italien baut man aus Brot ganze Torbögen, in Island backt man in Geysiren und in Japan wird Toast zu richtigen - wenn auch kurzlebigen - Kunstwerken. Diese Kreationen sind wirklich mehr als "nur" Brot.

