SAT.1Staffel 2025Folge 8vom 27.08.2025
48 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Bezaubernde Schokoladenwelten und Glücksrausch dank besonderer Kakao-Kreationen. Wie realistisch können Schokofiguren aussehen? Wie geht heiße Schokolade ohne Kakaopulver? Und wie schmeckt Schokolade mit Engelshaar? Diese Schokoideen machen Lust auf Süßes.

