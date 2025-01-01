Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 1: Florida
88 Min.Ab 12
Bochum ist ihr Revier: Toto und Harry, die Kult-Cops, kennen sich im Ruhrgebiet aus. Doch was passiert, wenn die beiden weit weg ihren Kollegen im Sunshine State Florida über die Schulter schauen? Dann beginnt ein echtes Abenteuer für Toto und Harry!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH