Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 5: Südafrika
88 Min.Ab 12
Für Toto und Harry geht es diesmal nach Südafrika: In Kapstadt ist der Job der Polizei fast immer lebensgefährlich. Die Kultcops sind auf Streife in den berüchtigtsten Vierteln der Stadt: Eine Razzia mit der "Gang Unit" steht an und die beiden stürmen mit den Kollegen die Crack-Häuser der Stadt. Zudem sind die deutschen Polizisten auf Patrouille mit Rangern. Gemeinsam gehen sie zu Land und zu Wasser auf die Jagd nach Wilderern und stehen einem Nashorn gegenüber.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
