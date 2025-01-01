Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 3: Italien
88 Min.Ab 12
Bochum ist ihr Revier: die Kultcops Toto & Harry kennen sich im Ruhrgebiet bestens aus. Doch was passiert, wenn die beiden ihre Heimat verlassen und weltweit Kollegen beim Arbeitseinsatz besuchen? Es geht nach Italien - und zwar zuerst nach Sizilien. Toto und Harry im Territorium der Mafia! Zweite Station: Venedig. Die beiden Bochumer geraten in den Trubel des weltberühmten Karnevals - und anscheinend ins Mekka der Drogendealer und Schwarzmarkthändler ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
