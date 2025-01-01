Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 2: Brasilien
88 Min.Ab 12
Toto und Harry - die beiden wohl bekanntesten Polizisten der Republik - hat es in dieser Woche nach Südamerika verschlagen. An die Copacabana, in das Land von Karneval, Zuckerhut und Caipirinha - Brasilien. Hier lässt es sich leben. Allerdings müssen die beiden Bochumer Cops feststellen, dass die Millionen-Metropole Rio de Janeiro mit ihren Traumstränden und dem sexy Samba-Feeling auch ihre Schattenseiten hat.
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH