Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Brasilien

Kabel Eins Staffel 1 Folge 2
Brasilien

BrasilienJetzt kostenlos streamen

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 2: Brasilien

88 Min. Ab 12

Toto und Harry - die beiden wohl bekanntesten Polizisten der Republik - hat es in dieser Woche nach Südamerika verschlagen. An die Copacabana, in das Land von Karneval, Zuckerhut und Caipirinha - Brasilien. Hier lässt es sich leben. Allerdings müssen die beiden Bochumer Cops feststellen, dass die Millionen-Metropole Rio de Janeiro mit ihren Traumstränden und dem sexy Samba-Feeling auch ihre Schattenseiten hat.

