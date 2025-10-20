TRAMITZ and friends
Folge 2: Der Biathlon-Athlet
24 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Christian Tramitz brilliert als Biathlon-Athlet, bringt auf 8000 Metern Höhe seinen Bergsteiger-Kompagnon Oliver Wnuk zur Verzweiflung und überwältigt den Einbrecher Ralf Schmitz. Mit dabei sind diesmal außerdem: Annette Frier, Stefan Jürgens, Harry Wijnvoord, Frank Zander und noch viele mehr ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TRAMITZ and friends
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen