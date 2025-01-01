TRAMITZ and friends
Folge 4: Ordentliches Verhör
24 Min.Ab 12
Heute nimmt Christian Tramitz als Polizist einen Verbrecher in die Mangel und erklärt seinem Kollegen Christoph M. Herbst, wie ein ordentliches Verhör ablaufen muss. Außerdem dabei: Annette Frier, Alfred Dorfer, Stefan Jürgens, Anja Kling, Klaus Stiglmeier, Christine Neubauer, Martin Semmelrogge, Mona Sharma, Badesalz sowie "18"-Darstellerin Hannah Herzsprung.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen