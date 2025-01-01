Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ordentliches Verhör

ProSiebenStaffel 1Folge 4
24 Min.Ab 12

Heute nimmt Christian Tramitz als Polizist einen Verbrecher in die Mangel und erklärt seinem Kollegen Christoph M. Herbst, wie ein ordentliches Verhör ablaufen muss. Außerdem dabei: Annette Frier, Alfred Dorfer, Stefan Jürgens, Anja Kling, Klaus Stiglmeier, Christine Neubauer, Martin Semmelrogge, Mona Sharma, Badesalz sowie "18"-Darstellerin Hannah Herzsprung.

