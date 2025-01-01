Deutschland sucht den Mega StarJetzt kostenlos streamen
TRAMITZ and friends
Folge 8: Deutschland sucht den Mega Star
24 Min.Ab 12
Christian Tramitz wird diesmal u. a. "lachkräftig" unterstützt von Alexandra Kamp, Barbara Schöneberger, Annette Frier, Frank Zander, Christine Neubauer, Wolke Hegenbarth, Badesalz und Gedeon Burkhard ...
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
