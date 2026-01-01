TRAMITZ and friends
3 StaffelnAb 12
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TRAMITZ and friends
Der Comedy-Star Christian Tramitz lädt in "TRAMITZ and friends" jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. In seiner Sketch-Comedy wirken über 40 befreundete Schauspieler und Comedians mit, u. a. Til Schweiger, Rick Kavanian, Annette Frier, Götz Otto und Anja Kling. Mit jedem Einzelnen drehte Tramitz verschiedene Sketche aus sämtlichen Lebensbereichen - frech, hintergründig überraschend, ironisch und oft mit tiefschwarzem Humor.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben
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