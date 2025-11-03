TRAMITZ and friends
Folge 10: Nutzlose Schutzengel
20 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Gäste diesmal: u. a. Hennes Bender als heruntergekommenem Asterix, Stefan Jürgens als verzweifeltem Manager eines Proll-Rockers und Hannah Herzsprung beim Hundespiel der etwas anderen Art ... "TRAMITZ and friends" - frech, hintergründig überraschend, ironisch und oft mit tiefschwarzem Humor!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TRAMITZ and friends
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen