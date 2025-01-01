Schlechte Nachrichten mal andersJetzt kostenlos streamen
TRAMITZ and friends
Folge 6: Schlechte Nachrichten mal anders
21 Min.Ab 12
Schlechte Nachrichten unterhaltsam erzählen! Das denken sich Til Schweiger und Christian Tramitz als Polizisten, als sie Kim Fisher die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen. Außerdem mit dabei u. a.: Götz Otto, Wolke Hegenbarth, Carin C. Tietze und Alfred Dorfer ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TRAMITZ and friends
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen