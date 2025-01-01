Eigenwillige ErziehungsmethodenJetzt kostenlos streamen
TRAMITZ and friends
Folge 4: Eigenwillige Erziehungsmethoden
20 Min.Ab 12
Was passiert mit unartigen Jungs? Die Antwort geben Christian Tramitz und Christoph Maria Herbst als Väter mit etwas eigenwilligen Erziehungsmethoden. Ein echter Profikiller braucht nicht viel, um berufliche Zwistigkeiten beizulegen: Wenn es sich um Götz Otto und Christian Tramitz handelt, reicht ein Baguette schon aus ... Außerdem u. a. mit dabei: Til Schweiger und Bernhard Hoëcker ...
