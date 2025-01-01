Zum Inhalt springenBarrierefrei
TRAMITZ and friends

Eigenwillige Erziehungsmethoden

ProSiebenStaffel 2Folge 4
Eigenwillige Erziehungsmethoden

Eigenwillige ErziehungsmethodenJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 4: Eigenwillige Erziehungsmethoden

20 Min.Ab 12

Was passiert mit unartigen Jungs? Die Antwort geben Christian Tramitz und Christoph Maria Herbst als Väter mit etwas eigenwilligen Erziehungsmethoden. Ein echter Profikiller braucht nicht viel, um berufliche Zwistigkeiten beizulegen: Wenn es sich um Götz Otto und Christian Tramitz handelt, reicht ein Baguette schon aus ... Außerdem u. a. mit dabei: Til Schweiger und Bernhard Hoëcker ...

