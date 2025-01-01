TRAMITZ and friends
Folge 8: Bayrisch für Fortgeschrittene
21 Min.Ab 12
Til Schweiger, Wolke Hegenbarth, Stefan Jürgens und Carin C. Tietze sind u.a. mit dabei, wenn Christian Tramitz seine Sketche zum Besten gibt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TRAMITZ and friends
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen