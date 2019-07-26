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Traumhaus am Mittelmeer

Hauptsache Meer

HGTVFolge vom 26.07.2019
Hauptsache Meer

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 26.07.2019: Hauptsache Meer

21 Min.Folge vom 26.07.2019

Als sich die Gelegenheit für Ann und Chris ergibt, ihre stressige Arbeit in der Filmindustrie niederzulegen, will sich das Paar den Traum von einem relaxten Lebensstil in Spanien erfüllen. Es zieht sie an die Mittelmeerküste. Der malerische Ort La Herradura lockt mit einem milden Klima, günstigen Immobilienpreisen und offenen Einwohnern.

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