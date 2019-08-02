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Traumhaus am Mittelmeer

Ab an die Côte d'Azur

HGTVFolge vom 02.08.2019
Ab an die Côte d'Azur

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 02.08.2019: Ab an die Côte d'Azur

21 Min.Folge vom 02.08.2019

Eine Familie tauscht Kalifornien gegen die Cote d’Azur. Um ihren Traum vom Leben in Südfrankreich zu realisieren, wünscht sich April ein Zuhause am Meer. Ihr Mann Mike ist für die Finanzen zuständig und muss einlenken: Eine Villa an der französischen Riviera für eine fünfköpfige Familie ist ein teures Vergnügen. Sie müssen einen Kompromiss finden.

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