Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Mittelmeer

Andalusische Immobilienträume

HGTVFolge vom 02.08.2019
Andalusische Immobilienträume

Andalusische ImmobilienträumeJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 02.08.2019: Andalusische Immobilienträume

20 Min.Folge vom 02.08.2019

Im sonnigen Spanien erhoffen sich Holly, Jason und ihr Sohn Brody aus San Francisco eine entspannte Mentalität. Sie suchen nach einem Haus in der Nähe von Brodys Schule und träumen von einem eigenen Pool. Die Familie muss Kompromisse eingehen, um die passende Immobilie für ihren spanischen Lebenstraum zu finden.

Alle verfügbaren Folgen